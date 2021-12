Sostegno alle persone con autismo nei negozi: Confcommercio aderisce al 'Bollino Blu'

Confcommercio Provincia di Pisa aderisce all'iniziativa 'Bollino Blu' promossa dal Comune di Pisa per sostenere le persone con autismo e agevolare il loro accesso nei negozi, attività e locali della città. “Un progetto che trova tutto il nostro apprezzamento e che diffonderemo e promuoveremo nella nostra rete di attività - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - ringraziamo il Comune, e in particolare l'assessore Sandra Munno, per aver coinvolto la nostra associazione in questa iniziativa che offre un aiuto concreto alle persone con autismo e alle loro famiglie, e allo stesso tempo permette di rendere visibile quel carattere di solidarietà, cortesia e attenzione al cliente che è possibile trovare soltanto nei negozi di vicinato”.

Il 'Bollino Blu' sarà consegnato a tutte le attività pisane che offriranno un'accoglienza dedicata e prioritaria alle persone con autismo e ai loro familiari, riservando ad esempio il diritto alla precedenza, l'assistenza nei reparti e alla cassa. “Un percorso che permetterà al commerciante di ricevere una formazione semplice e mirata per mettere in campo piccoli accorgimenti per garantire alle persone con autismo una migliore fruibilità dell''attività e dei suoi servizi. Attraverso il Bollino Blu, il colore scelto dall'Onu per la sensibilizzazione nei confronti dell'autismo, queste attività saranno facilmente riconoscibili. L'iniziativa non sarà limitata al periodo delle feste natalizie, ma vuole agevolare il più possibile l'ingresso nei negozi e locali della nostra città per l'intero anno”.

“La nostra associazione è molto sensibile a questo tema - ricorda Maestri Accesi - come dimostra la collaborazione avviata con l'associazione Talenti Autistici presieduta da Sara Frediani: una realtà d'eccellenza sul nostro territorio, particolarmente attiva con i numerosi progetti di sostegno in favore dei bambini con autismo. Queste iniziative, insieme al 'Bollino Blu', possono vedere uno sviluppo sinergico, colllaborativo e pienamente solidale, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione sulle problematiche e le esigenze delle persone affette da disturbi dello spettro autistico”.

Per aderire al progetto 'Bollino Blu' contattare la referente Confcommercio Provincia di Pisa, Tania Mucci, al numero 3701510645 o alla mail t.mucci@confcommerciopisa.it.