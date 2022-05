Coronavirus in Toscana: il bollettino del 2 maggio

n Toscana sono 1.100.705 i casi di positività al Coronavirus, 730 in più rispetto a ieri (321 confermati con tampone molecolare e 409 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 1.043.305 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.429 tamponi molecolari e 3.394 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo. Sono invece 1.081 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.533, -11,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 635 (16 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (4 in più). Si registrano 16 nuovi decessi: 13 uomini e 3 donne con un'età media di 83,3 anni (3 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 3 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

L'età media dei 730 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, 2 maggio, sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Coronavirus in Toscana: i casi positivi

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (321 confermati con tampone molecolare e 409 da test rapido antigenico). Sono 306.957 i casi complessivi ad oggi a Firenze (193 in più rispetto a ieri), 75.866 a Prato (42 in più), 88.536 a Pistoia (59 in più), 53.896 a Massa (37 in più), 115.577 a Lucca (67 in più), 126.027 a Pisa (70 in più), 97.342 a Livorno (88 in più), 100.825 ad Arezzo (63 in più), 76.754 a Siena (71 in più), 58.370 a Grosseto (40 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 305 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 251 nella Nord Ovest, 174 nella Sud est.

Coronavirus in Toscana: isolamenti, ricoveri e guarigioni

Complessivamente, 46.898 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.353 in meno rispetto a ieri, meno 11,9%).

Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 635 (16 in più rispetto a ieri, più 2,6%), 23 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 21,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.043.305 (7.051 in più rispetto a ieri, più 0,7%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 1.043.305 (7.051 in più rispetto a ieri, più 0,7%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.