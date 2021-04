Coronavirus in Toscana, oltre 1.100 nuovi casi: aumentano le terapie intensive, 20 decessi

Sono 1.153 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, che portano a 28.203 (comunque in calo dello 0,5% rispetto a ieri) le persone in questo momento positive al coronavirus. Crescono infatti i guariti (+0,8%, 1.282 in un solo giorno) e raggiungono quota 171.726 dall'inizio dell'epidemia, l'83,6% dei 205.500 casi complessivi registrati da oltre un anno a questa parte.

I nuovi casi segnano un aumento dei positivi nelle ultime ventiquattro ore dello 0,6 per cento rispetto al totale del giorno precedente. Su 1.153 casi, 1.129 sono stati confermati con tampone molecolare e 24 attraverso il test rapido antigenico. I tamponi sono stati, rispettivamente, 16.513 e 11.716. Di questi il 4,1% è risultato positivo. Se il campione preso a riferimento è invece quello dei soli soggetti testati (9.495, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 12,1%. L'età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di circa 44 anni: il 18% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39, il 34% tra 40 e 59, il 21% tra 60 e 79, il 6% 80 anni o più. In ospedale sono ricoverati in 1.992 (in lieve calo, sette persone in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), di cui però 285 in terapia intensiva (10 in più, aumentate del 3,6%). I decessi comunicati nelle ultime ventiquattro ore assommano a 20: 13 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni.

Coronavirus in Toscana: i casi positivi

Con gli ultimi casi registrati salgono a 55.825 i positivi tra i residenti di Firenze (359 in più rispetto a ieri), 18.298 a Prato (116 in più), 19.302 a Pistoia (105 in più), 11.782 a Massa Carrara (36 in più), 21.463 a Lucca (96 in più), 25.550 a Pisa (134 in più), 15.247 a Livorno (70 in più), 18.890 ad Arezzo (109 in più), 11.236 a Siena (104 in più) e 7.358 a Grosseto (24 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi positivi notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Sono 640 i casi riscontrati nell'Asl Centro, 276 nella Nord Ovest e 237 nella Sud Est.

Coronavirus in Toscana: isolamenti, ricoveri, guarigioni

Le persone in isolamento a casa sono 26.211 (142 in meno rispetto al giorno prima, una flessione dello 0,5%). Diminuiscono anche le persone che a casa sono in sorveglianza attiva, perché entrate in contatto con persone contagiate. Sono 970 in meno rispetto a ieri (-2,9%): 32.266 in tutto, di cui 12.152 nell'Asl Centro, 13.353 nella Nord Ovest e 6.761 nella Sud Est.

In ospedale sono ricoverati in 1.992 (7 persone in meno rispetto a ieri, - 0,4%), di cui 285 in terapia intensiva (10 in più, + 3,6%).

Crescono i guariti (+ 0,8%, 1.282 in un solo giorno) e raggiungono quota 171.726 dall'inizio dell'epidemia, l'83,6% dei 205.500 casi complessivi registrati da oltre un anno a questa parte. E sono guariti a tutti gli effetti: non guarigioni solo cliniche, di persone cioè che non hanno più sintomi o manifestazioni tipiche associate all'infezione, ma guariti da un punto di vista virale, certificati da tampone negativo.

Coronavirus in Toscana: i decessi

Dei 20 decessi segnalati oggi (13 uomini e 7 donne, con un'età media di 80,8 anni), 6 riguardano residenti a Firenze, 3 la provincia di Prato, 3 Pistoia, 4 Lucca, 2 Arezzo, 1 Pisa e 1 Siena. Dall'inizio dell'epidemia salgono a 5.571 i deceduti: 1.766 a Firenze, 440 a Prato, 491 a Pistoia, 496 a Massa Carrara, 555 a Lucca, 609 a Pisa, 369 a Livorno, 372 ad Arezzo, 254 a Siena, 143 a Grosseto, a cui si aggiungono 76 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.