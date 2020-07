'Bonus Acqua': prorogata al 7 agosto la scadenza per fare domanda

Prorogata al 7 agosto la scadenza entro cui richiedere il 'Bonus Acqua', la riduzione delle bollette idriche per le spese sostenute nel 2019. "Abbiamo deciso - spiega la presidente Sds e assessore Gianna Gambaccini - di concedere una proroga rispetto ai termini previsti in partenza, anche per dare una possibilità in più alle famiglie che possono sfruttare questa riduzione e che ancora non hanno fatto richiesta. Questo contributo quest'anno infatti assume una rilevanza ancora maggiore rispetto al passato, a causa dell'emergenza sociale ed economica che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo a causa della pandemia. Per l'assegnazione dei punteggi abbiamo inserito la storicità residenziale e la presenza di non autosufficienti e disabili nel nucleo familiare".

Ad oggi sono 300 le domande pervenute per ottenere una riduzione delle bollette idriche compresa fra il 40 e l'80% delle spese sostenute nel 2019. Al beneficio possono accedere i residenti nel Comune di Pisa con un Isee valido pari o inferiore a 30mila euro (tetto che sale a 35mila per le famiglie con almeno quattro figli) intestatari di un'utenza. Avviso pubblico e modulistica possono essere consultati e scaricati sul sito istituzionale della Società della Salute cui il Comune di Pisa ha affidato la gestione della procedura d'individuazione dei beneficiari e degli importi delle agevolazioni.

Le domanda deve essere inviata a bonusidrico@comune.pisa.it corredata di tutti gli allegati richiesti, ossia: a) copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente e b) del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, c) attestazione Isee, d) copia di una fattura 2019 in caso utenza non condominiale oppure dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio o analoga figura corredata da copia del documento d'identità di quest'ultimo, e) copia della documentazione attestante l'eventuale condizione di handicap ex legge 104/1992 e f) dell'eventuale contratto di subentro/voltura. Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

Il rimborso sarà pari all'80% per coloro che hanno Isee pari o inferiore a 10mila euro, del 60% per coloro che ne hanno uno compreso fra 10 e 20mila euro e del 40% fra 20 e 30mila euro. L'agevolazione sarà erogata direttamente da Acque Spa agli aventi diritto in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo di 162.229,17 euro assegnato dall'Autorità Idrica Toscana al Comune di Pisa.