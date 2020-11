Decreto Ristori Ter: 2,4 milioni di buoni alimentari in arrivo in provincia di Pisa

Oltre 2 milioni di euro di bonus alimentare in arrivo in provincia di Pisa. E' quanto annuncia Francesco Berti, deputato del Movimento 5 Stelle. “Per far fronte a questa nuova ondata pandemica e alla crisi drammatica che porta con sé, il Governo ha deciso di rifinanziare il bonus alimentare già sperimentato a marzo e dedicato alle persone maggiormente in difficoltà - sottolinea l'onorevole Berti - nelle prossime ore nei Comuni della provincia di Pisa arriveranno 2,4 milioni di euro che i sindaci dovranno distribuire alle famiglie. Mi auguro che si riesca ad attivare i bandi al più presto e dare una risposta immediata a chi ha bisogno”.

Con il decreto Ristori Ter, infatti, torna il bonus spesa introdotto a marzo, allo scoppio della pandemia: "400 miliardi di euro in totale a disposizione delle famiglie bisognose, di cui 21,4 milioni destinati ai comuni della Toscana. Una dotazione finanziaria uguale a quella di 8 mesi fa, con 471mila euro in arrivo nel Comune di Pisa, che diventano 2,4 milioni se si considera l’intera provincia" spiega Berti.

“Il rinnovo di questa misura - aggiunge il deputato pentastellato - è la prova che il Movimento 5 Stelle e il ministro Catalfo stanno facendo di tutto per non lasciare indietro nessuno. Con i tre decreti Ristori sono già stati messi sul piatto 10 miliardi di euro a sostegno di imprese e lavoratori ed è già allo studio un Ristori quater. Siamo consapevoli che tutto questo non basta, ma lo Stato c’è e continuerà ad operare con ancor più determinazione, specie in aree di crisi come quella della nostra costa toscana. Ora l’importante è che le amministrazioni locali si mettano in moto al più presto, pubblicando i bandi e assegnando le risorse del bonus spesa alle famiglie”.