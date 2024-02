Bonus Anziani e Bonus Benzina: pubblicate le graduatorie provvisorie dei beneficiari

Pubblicate le graduatorie provvisorie dei beneficiari del 'Bonus Anziani 2023' e del 'Bonus Benzina'. Entrambe le graduatorie diventeranno definitive dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, purché nessun richiedente abbia presentato valido ricorso.

Bonus Anziani. L’agevolazione prevede un contributo una tantum fino a un massimo di 2.400 euro a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Sulla misura l’amministrazione ha messo a disposizione 410mila euro. Le domande presentate sono state in totale 255, 8 delle quali sono state escluse per mancanza di requisiti o per aver presentato doppia istanza. La graduatoria provvisoria, il bando e agli altri documenti allegati sono consultabili al link dedicato.

Bonus Benzina. L’agevolazione prevede il riconoscimento di contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. Il contributo economico erogato è di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione sulla misura 25mila euro. Le istanze ammesse al contributo sono state 220 (106 per un componente e 114 per due componenti). La graduatoria provvisoria, il bando e agli altri documenti allegati sono consultabili al link dedicato.