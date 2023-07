Cascina: pubblicato l'avviso per il Bonus bebè

Sono stati aperti i termini per presentare la domanda per l’assegnazione del Bonus bebè, una tantum, a favore delle bambine e dei bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La misura è valida anche nei casi di adozione o di affidamento preadottivo per chi è iscritto nel nucleo familiare di riferimento, nel medesimo periodo (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022), dato che l’adozione, esclusa l’adozione nei casi speciali di cui all’art. 44 L. 184/1983, è parificata alla nascita.

Continua anche la collaborazione con Sogefarm, che erogherà, mediante le farmacie comunali, il Bonus bebè direttamente ai beneficiari per l’acquisto di prodotti di prima necessità, compresi i presidi, per la salute, la nutrizione, lo svezzamento, la cura del corpo per il/la figlio/a nato/a o in adozione o in affidamento preadottivo e per la madre.

"Un piccolo contributo che si va a sommare alle numerose azioni intraprese dalla nostra amministrazione nei confronti delle famiglie e del benessere dei più piccoli - dichiara l’assessora al sociale Giulia Guainai - Ringraziamo Sogefarm per la sempre preziosa collaborazione come abbiamo visto anche in occasione dell’attivazione dei per due punti ‘baby pit stop’ nella biblioteca comunale di Cascina e nella farmacia comunale di Titignano, a disposizione delle famiglie per l’allattamento dei bambini o per un veloce cambio di pannolino sul fasciatoio". Per la presentazione delle domande c’è tempo fino alle 12 del 4 settembre 2023. Il bonus avrà un importo di 300 euro per un valore Isee inferiore a 15.000 euro, per scendere a 200 euro per valori tra 15.000 e 25.000 euro e a 100 euro per Isee superiori a 25.000 euro.