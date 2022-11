'Bonus doposcuola': fino a 300 euro di contributi per chi ha frequentato i centri estivi

Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando rivolto alle famiglie per il parziale rimborso dei costi per la frequenza dei centri estivi o dei servizi di doposcuola diversi da quelli comunali nel periodo compreso dal 01.6.2022 al 31.12.2022. Il contributo assegnato sarà pari al massimo a euro 300,00 per ciascun figlio per la frequenza ad una sola delle iniziative sopra indicate.

"Sono momenti difficili per tutte le famiglie per i rincari di tutti i servizi - dichiara l’assessore alle Politiche socioeducative e scolastiche, Sandra Munno - abbiamo quindi pensato, anche dopo le interlocuzioni avute con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della nostra città, di mettere loro a disposizione tutte le risorse riservate al Comune dallo Stato (Dipartimento Famiglia ed Economia): fino a 73mila euro per poter alleviare i costi sostenuti per i centri estivi o per il doposcuola. Si tratta di una misura una tantum riservata ai servizi usufruiti dal mese di giugno al mese di dicembre del 2022, con riserva di integrare il finanziamento mettendo a disposizione ulteriori risorse comunali al fine di raggiungere il più alto numero delle persone beneficiarie ed estendere la misura in modo più capillare".

REQUISITI. L’agevolazione è destinata al genitore pagante o il rappresentante pagante di bambini/e, che: siano residenti in Pisa dalla data di inizio della frequenza; abbiano frequentato un centro estivo sito nel Comune di Pisa nel periodo dal 13 giugno al 14 settembre 2022 oppure frequentino servizi di doposcuola diversi da quelli comunali nel periodo dal 15.09.2022 al 31.12.2022; abbia versato le quote/rette e che sia in possesso delle ricevute di pagamento; non benefici di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

DOMANDE. Dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio e genitore pagante. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 di lunedì 14 novembre 2022 fino alle ore 12:00 di mercoledì 30 novembre 2022 e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione 'Scuola' al link https://www.comune.pisa. it/it/pagina/servizi-online-e- smart-del-comune-di-pisa. Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso: delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), delle credenziali del sistema CIE (Carta Identità Elettronica) o delle credenziali del sistema TSN (Tessera Sanitaria Nazionale). Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate a mezzo mail all’indirizzo campisolari@ comune.pisa.it.