Vecchiano: per le famiglie in difficoltà 'sotto l'albero' c'è il bonus energia

C’è tempo fino al prossimo 4 dicembre per richiedere il cosiddetto 'Bonus comunale per l’energia elettrica', messo a punto dalla giunta di Vecchiano. "In prossimità del Natale, abbiamo deciso di mettere a punto un contributo specifico per le famiglie che sono più in difficoltà a causa del cosiddetto caro bollette" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Nello specifico, questa forma di sostegno è rivolta ai nuclei familiari residenti nel nostro territorio, e si tratta di un contributo economico forfettario e una tantum" aggiunge il primo cittadino. "L’importo del contributo una tantum è pari ad 200 euro per nucleo familiare, in caso di ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad 9.000 euro".

"L’importo del contributo una tantum è, invece, pari ad 100 euro per nucleo familiare, in caso di ISEE ordinario in corso di validità da 9.000 e fino a 14.000 euro" precisa l’assessore alla Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo. "Abbiamo deciso di continuare l’impegno da parte della nostra amministrazione, investendo anche in questo anno, in prossimità delle festività natalizie, risorse a beneficio dei nuclei familiari del territorio che si trovano maggiormente in difficoltà: riteniamo che sia una scelta opportuna, dando un segnale concreto a beneficio delle fasce più deboli della nostra comunità. Per il bonus energia abbiamo messo, complessivamente, sul piatto 20mila euro grazie ad un contributo della Fondazione Pisa" aggiunge Del Zoppo.

Il contributo è riservato alle famiglie residenti a Vecchiano che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 9.000 o 14.000;

- presenza di un contratto di utenza luce o gas attivo e intestato alla persona fisica richiedente il contributo economico, relativo alla propria abitazione.

La domanda può essere presentata via mail all’indirizzo indirizzobuonispesa@comune.vecchiano.pisa.it o direttamente presso URP di Via XX Settembre, 9 a Vecchiano. E’ necessario compilare l’apposita modulistica che è disponibile, insieme all’avviso integrale con tutte le informazioni, sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie.