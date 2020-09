Calci: bonus idrico per le attività 'colpite' dal Covid-19

Dopo le famiglie adesso è la volta delle attività economiche. Lo ha deciso il Comune di Calci che dopo aver erogato, grazie alle risorse straordinarie messe a disposizione da Acque Spa, un bonus idrico integrativo ai cittadini per far fronte alle difficoltà scaturite dall’emergenza Covid-19, emette oggi la stessa agevolazione a favore delle attività economiche del paese. L'iniziativa (qui tutte le info) sarà rivolta a chi in seguito alla chiusura obbligatoria della propria attività disposta per effetto dei Dpcm emanati per contenere la diffusione del Coronavirus, ha subìto mancate entrate o perdite economiche.

"La misura del contributo sarà stabilita sulla base delle domande presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili - interviene l’assessore alle attività produttive Stefano Tordella. Dopo aver dato una boccata di ossigeno alle famiglie del nostro paese, siamo orgogliosi di poter procedere con la stessa misura straordinaria anche per le attività economiche che hanno risentito degli effetti del Covid-19".

A concludere è il Sindaco Massimiliano Ghimenti. "Un’altra misura che dimostra che, per quanto possibile, a Calci cerchiamo davvero di non lasciare indietro nessuno. L’oculatezza della gestione del bilancio comunale, la capacità di attingere risorse all’esterno e l’impegno di molti soggetti (in questo caso la erogazione liberale di Acque Spa) ha fatto sì che fossimo pronti a gestire l’emergenza dal punto di vista finanziario ed economico. Abbiamo sospeso tributi, investiremo decine di migliaia di euro delle risorse comunali per ridurre la TARI a chi è stato chiuso (e conseguentemente anche alle famiglie) e abbiamo varato moltissime iniziative di sostegno per tutte le categorie. Ringrazio gli uffici che sono davvero stati caricati di lavoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info: giovanna.valentini@comune.calci.pi.it; lisa.macchioni@comune.calci.pi.it oppure 050/939550 – 050/939572