Contributi: pubblicate le graduatorie del 'Bonus Tari famiglie' e del 'Bonus Tari giovani'

Pubblicate sul sito del Comune di Pisa le graduatorie provvisorie relative al 'Bonus Tari famiglie' (https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bando-tari-famiglie-2022) e al 'Bonus Tari giovani' (https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bando-tari-giovani-2022). Sui due bandi il Comune aveva messo complessivamente a disposizione 235mila euro per far fronte alla spesa sostenuta per l’utenza Tari del 2022 relativa all'abitazione di residenza.

Sul 'Bonus Tari famiglie' sono state accolte 1120 richieste. Lo stanziamento previsto dall’amministrazione su questo bando (200mila euro) ha coperto tutte le domande, con un contributo per ciascun beneficiario pari al 50% di quanto dovuto e pagato per la Tari nell’anno 2022. Per accedere all’agevolazione era necessario avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25mila euro.

Per quanto riguarda il 'Bonus Tari giovani' sono state 257 le domande accolte. Lo stanziamento previsto dall’amministrazione è stato in questo caso di 35mila euro. Ai beneficiari è stato riconosciuto un contributo pari al 48,02% di quanto pagato in bolletta per la Tari del 2022. Per accedere all’agevolazione era necessario avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 35mila euro e tutti i membri del nucleo familiare dovevano avere un età inferiore ai 36 anni al momento della presentazione della domanda.