Bonus taxi e Ncc: si può chiedere l'agevolazione fino al 31 dicembre

C’è ancora tempo fino al 31 dicembre 2021 per partecipare al Bonus taxi e Ncc, l’agevolazione economica prevista dal Comune di Pisa, sulla base di finanziamenti ministeriali, che riduce del 50% le tariffe per l’utilizzo di taxi o mezzi Ncc in zone urbane ed extraurbane del territorio comunale. "La misura - dichiara l’assessore al Sociale Gianna Gambaccini - promuove l’utilizzo di mezzi di trasporto pratici e sicuri come i taxi per spostarsi all’interno del territorio comunale. Il bando prevede infatti importanti agevolazioni che si rivolgono ad un’ampia fascia di cittadini: anziani ultrasessantacinquenni, disabili, donne in gravidanza, persone malate o con ridotta mobilità e nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro. Un sostegno che risulta ancora più importante in un momento come quello attuale, caratterizzato dalle difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia. Invito tutte le persone in possesso dei requisiti previsti a richiedere l’agevolazione".

Possono accedere al contributo i residenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 33% o beneficiari delle L. 104/1992; gli appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica con Isee inferiore a 25mila euro; le persone in ridotta mobilità anche momentanea, purché certificabile; le donne in gravidanza; le persone con malattie certificabili da specialista di riferimento; gli ultrasessantacinquenni. L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Pisa, all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-taxi-e-ncc. L’importo del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20 euro per ciascun viaggio ed è relativo agli spostamenti effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe. Per poter accedere alla misura è necessario presentare istanza mediante il sistema on line del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/node/36924). L’agevolazione sarà riconosciuta fino all’esaurimento dei fondi destinati alla misura, circa 195mila euro.

Per avere supporto alla compilazione online, il richiedente, previo appuntamento, può rivolgersi gratuitamente presso sportelli di facilitazione digitale presenti nel Comune di Pisa: Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; Parrocchia di San Ranieri al Cep (Piazza San Ranieri 1) il martedì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 15 alle 18.