Bonus Utenze: a oltre 1100 famiglie contributo di 250 euro per le bollette di luce e gas

Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria definitiva relativa al 'Bonus Utenze 2022' che prevede un supporto per le famiglie con reddito ISEE di importo pari o inferiore a 25mila euro, attraverso il riconoscimento di un contributo una tantum per il pagamento delle utenze di luce e gas relative al 2022. Il Comune di Pisa ha destinato alla misura 200mila euro di risorse proprie. Altri 90mila euro saranno messi a disposizione grazie ad una donazione della Fondazione Pisa, per un totale di 290mila euro.

In totale sono 1281 le domande pervenute. Di queste, 800 sono già state finanziate con un contributo pari a 250 euro a famiglia. Con gli ulteriori 90mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Pisa il Comune, scorrendo la graduatoria, sarà in grado di soddisfare altre 360 richieste. In tutto saranno quindi 1160 le famiglie che accederanno all’agevolazione.

Il bando, con i relativi documenti, e la graduatoria definitiva sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pisa.

Lo scorso anno erano state circa mille le famiglie che avevano beneficiato del Bonus Utenze 2021, per un contributo medio di 200 euro a nucleo familiare.

"Come amministrazione - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - abbiamo già investito sulla misura 200mila euro. Saranno inoltre messi presto a disposizione altri 90mila euro donati dalla Fondazione Pisa, per un totale di 290mila euro. Una cifra importante che ci consentirà di aiutare oltre 1150 famiglie del territorio nel sostenere le spese di luce e gas relative al 2022; un provvedimento ancora più importante in un periodo come quello attuale caratterizzato da un aumento esponenziale dei prezzi".