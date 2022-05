Sociale: torna il 'Bonus utenze 2022' sui consumi di luce e gas

Un supporto alle famiglie a medio e basso reddito, attraverso il riconoscimento di un contributo una tantum per il pagamento delle utenze di luce e gas relative al 2022. E’ quanto prevede il 'Bonus Utenze 2022', approvato dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta. Sulla misura l’amministrazione comunale di Pisa ha deciso di mettere a disposizione 200mila euro.

"Come gli scorsi anni - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - riproponiamo anche per il 2022 il Bonus Utenze luce e gas, investendo sulla misura 200mila euro di risorse comunali. Si tratta di un intervento che va a sostenere con un contributo 'una tantum' le famiglie più vulnerabili residenti nel territorio comunale. Un provvedimento che riteniamo fondamentale soprattutto in un momento come quello attuale con i prezzi di gas e luce aumentati a dismisura per una serie di fattori, tra cui la guerra in Ucraina".

La Giunta ha anche fissato i requisiti per poter accedere all’agevolazione. Tra questi: essere residenti nel Comune di Pisa; essere intestatari di una utenza o essere iscritto nel nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza; aver provveduto oppure provvedere, entro l’anno, al pagamento delle utenze; avere un ISEE di importo pari o inferiore a 25mila euro.

Nello stilare la graduatoria saranno inoltre valorizzati, in termini di punteggio: in primo luogo la residenza continuativa nel Comune di Pisa del richiedente, superiore a 24 mesi; in secondo luogo, la presenza di disabili nel nucleo familiare, la presenza di persone sole con una età pari o superiore a 65 anni, la presenza di giovani coppie, con età di entrambi non superiore a 36 anni, i nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre, con almeno un minore.

Lo scorso anno sono state circa mille le famiglie che hanno beneficiato del Bonus Utenze 2021 per un contributo medio di 200 euro a nucleo familiare.