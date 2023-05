Borsa di studio per giovani medici in memoria di Barbara Capovani

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pisa ha organizzato un incontro pubblico in memoria della collega Barbara Capovani, brutalmente uccisa nell'esercizio del suo impegno di medico. L'appuntamento è fissato per il giorno mercoledì 3 maggio alle ore 18 presso l'Auditorium Ricci della Camera di Commercio, in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa. Alla dottoressa sarà intitolata una borsa di studio per giovani medici, promossa dal Consiglio dell'Ordine.

Saranno presenti le autorità cittadine, i direttori dell'Aoup e della Asl Toscana Nord-Ovest, il Presidente della FNOMCeO dott. Filippo Anelli, e le rappresentanze degli Ordini dei Medici, provenienti da tutta l'Italia. Al termine dell'incontro, alle ore 20, si svolgerà una fiaccolata, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, a cui parteciperanno il Presidente e i vertici istituzionali della FNOMCeO e i rappresentanti nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e dell'Intersindacale Medica.

In contemporanea, nelle principali province italiane, si svolgeranno altre manifestazioni e fiaccolate, in ricordo della dottoressa Capovani e per riaffermare il diritto alla sicurezza per tutto il personale sanitario, impegnato quotidianamente per garantire la salute dei cittadini.