Riconoscimenti: Emilio Paolini, dottorando della Scuola Sant’Anna, premiato con la borsa di studio NGI Enrichers

Emilio Paolini, allievo dottorando in Emerging Digital Technologies dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Fotonica) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - condotto in collaborazione con il CNR-IEIIT (Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni) e Sma-RTy Italia - è risultato vincitore di una borsa di studio NGI Enrichers, finanziata dalla Commissione Europea, attraverso il programma Horizon Europe.

Il premio, considerato tra i più prestigiosi, sostiene le ricercatrici e i ricercatori in Europa, facilitando la loro collaborazione con le migliori istituzioni negli Stati Uniti e in Canada per promuovere i progressi nelle tecnologie della 'Next Generation Internet'.

Grazie alla borsa di studio, Emilio Paolini trascorrerà alcuni mesi alla Saint Louis University, Missouri, collaborando con Flavio Esposito, docente del Computer Science Department. La borsa di studio consentirà a Emilio Paolini di concentrarsi sulla ricerca 'Adaptive Edge-AI Deployment in NextG Wireless Networks'. Si tratta di un progetto che mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre la latenza (ritardo) attraverso strategie innovative di intelligenza artificiale distribuita e accelerata con tecnologie fotoniche, adattate alle condizioni dinamiche della rete.

Il programma NGI Enrichers è 'un pilastro' per lo scambio di conoscenze tra Europa, USA, Canada ed è destinato a promuovere collaborazioni a lungo termine che plasmeranno il futuro delle tecnologie internet, enfatizzando un approccio definito 'democratizzato e incentrato sull’essere umano'. L’assegnazione del premio, si fa notare nella motivazione, è una testimonianza del 'potenziale di Emilio Paolini per contribuire in modo significativo a questa iniziativa globale'.