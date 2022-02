San Miniato: due borse di studio in memoria dell'assessore Gianluca Bertini

Due donazioni, per un totale di 4mila euro, con un comune obiettivo: sostenere gli studi di ragazzi meritevoli nel nome di Gianluca Bertini, l'assessore al Bilancio del Comune di San Miniato venuto a mancare l'11 dicembre 2020 all'età di 55 anni, dopo aver contratto il Covid-19. A metterle in atto è stato un gruppo di persone da sempre vicino a Bertini e che nei mesi scorsi si è fatto promotore della pubblicazione di un libro, dal titolo 'Gianluca Bertini - Immagini e testimonianze per un amico', sotto il coordinamento dell'ex sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini e del giornalista Filippo Lotti. Proprio la vendita di questo testo, presentato nel primo anniversario della scomparsa in un evento alla Casa Culturale di San Miniato Basso, a cui si aggiunge la generosità di alcune realtà imprenditoriali locali, ha fatto sì che si potesse arrivare alla somma raccolta la quale è stata distribuita a due importanti realtà locali. Una è l'associazione 'Il Sorriso di Valeria', in ricordo di Valeria Tramentozzi scomparsa a 29 anni il 19 novembre 2006, il cui padre Lucio da anni si fa promotore di iniziative benefiche che prevedono anche la consegna di borse di studio. L'altra è l'istituto tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato, uno dei pilastri dell'istruzione del Valdarno Inferiore.



Ed è stato proprio l'Auditorium della scuola superiore di via Catena sabato 5 febbraio a ospitare l'evento in cui sono stati consegnati i due maxiassegni ai rispettivi beneficiari: 1.500 euro per 'Il Sorriso di Valeria' e 2.500 per l'istituto diretto da Alessandro Frosini. All'iniziativa, patrocinata dal Comune di San Miniato, erano presenti oltre a Vittorio Gabbanini e Filippo Lotti anche il sindaco Simone Giglioli, Lucio Tramentozzi, la presidente del Consiglio d'Istituto del 'Cattaneo' Moira Bianchi e i familiari di Gianluca Bertini, rappresentati dalla nipote Irene Mannucci che è intervenuta per i ringraziamenti. I due beneficiari da subito lavoreranno affinché questa somma venga distribuita appena possibile, stabilendo ovviamente dei criteri che da un lato valorizzino il merito e dall'altro tengano conto delle possibilità economiche di coloro i quali otterranno le borse di studio.

L'occasione è stata utile anche per ringraziare coloro i quali hanno sostenuto l'iniziativa: nel dettaglio si tratta di Gruppo Valiani, Circolo Arci San Miniato Basso, Casa Culturale San Miniato Basso, Bertini Spa, Ms Group, Star Service, Bertini Massimiliano, Azienda Speciale Farmacie, Vescovi Renzo Spa e Oca Bianca.