Un bosco didattico per educare al rispetto dell'ambiente

Un nuovo bosco didattico di 25 metri quadrati è nato nel giardino della scuola primaria 'Rismondo' a San Piero a Grado grazie all'iniziativa promossa da Unicoop Firenze. Ieri mattina, lunedì 24 ottobre, la piantumazione e una lezione didattica tra semi e piante, la prima di una serie di attività e lavoratori che avranno come oggetto proprio il nuovo spazio. Che ricrea un vero e proprio bosco in miniatura, spiega Titina Maccioni, referente ambiente della sezioni soci Unicoop Firenze. "Non è tanto la pianta in sé, quanto la possibilità di sviluppare dei legami", sottolinea Michela Fioravanti, coordinatrice per Unicoop Firenze.

Un'iniziativa fondamentale per l'istituto, come aggiunge la vicepreside Sonia Pistelli, e subito accolta dal Comune di Pisa, spiega l'assessore ai Parchi e verde pubblico Raffaele Latrofa.