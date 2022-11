Verde urbano, a Gagno inaugurato il "Bosco del Futuro"

Cento alberi piantati nell'area verde di via Pagni e dedicati ai 596 bambini nati a Pisa nel 2021

L’amministrazione comunale di Pisa festeggia la Giornata nazionale degli alberi con l’inaugurazione oggi, sabato 26 novembre, nell’area verde di via Pagni a Gagno, del 'Bosco del Futuro'. Un nuovo bosco urbano, simbolicamente dedicato ai 596 bambini nati a Pisa nel 2021. Nella nuova area a verde sono stati piantumati 100 nuovi alberi di 8 specie arboree diverse: acer campestris, carpinus betulus, acer pseudoplatanus, celtis australis, fraxinus excelsior, quercus pubescens, alnus glutinosa e acer buergerianum.

A inaugurare il nuovo borsco urbano il sindaco di Pisa Michele Conti, l’asessosore al verde e parchi pubblici Raffaele Latrofa e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.

"Un nuovo parco - ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti - che dimostra l'attenzione ai nuovi nati, ma anche un'occasione per migliorare la vivibilità del quartiere. E dimostrare ancora una volta l'attenzione particolare verso il verde urbano".

"La nostra amministrazione - ha confermato l'assessore al verde urbano Raffaele Latrofa - spende ogni anno 2 milioni di euro solo per la manutenzione del verde. Inoltre abbiamo ottenuto ulteriori finanziamenti per progetti come quello dei giardini nelle scuole. "