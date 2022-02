Vicenda Bottai-Auletta, il vicepresidente di Toscana Aeroporti: "Contro di me linciaggio pubblico"

Dopo la denuncia del gruppo consiliare Diritti in comune il quale ha reso noto che il vicepresidente di Toscana Aeroporti Stefano Bottai ha chiesto un risarcimento di 100mila euro al capogruppo Ciccio Auletta, interviene lo stesso Bottai con una precisazione inviata alla nostra redazione: "Con riferimento a quanto dichiarato, scritto e pubblicato in questi ultimi giorni riguardante la mia persona mi trovo costretto ad infrangere una scelta di riserbo che mi sono sempre imposto sulla vicenda e lo faccio solo per limitarmi ad osservare che intimidazione non è chiedere il rispetto dei diritti fondamentali della persona nelle sedi proprie ed a ciò deputate ma lo è suscitare da sempre, ed ancora oggi, in varie forme, un linciaggio pubblico nei confronti del sottoscritto del quale costituiscono conferma e riprova le manifestazioni ed i messaggi anche sui social network che in queste ore si accompagnano alle esternazioni del signor Auletta - afferma l'ingegner Bottai - esternazioni che in maniera del tutto impropria ed indebita collegano fatti recenti (vicenda Toscana Aeroporti) in alcun modo connessi con una obbligata iniziativa personale di tutela in sede civile che ho intrapreso nei confronti del signor Auletta. L'iniziativa peraltro risale ad alcuni mesi orsono ed era stata preceduta, circostanza che si omette di riferire ma le volute omissioni di fatti e circostanze rilevanti sono una costante negli attacchi alla mia persona da parte dell'Auletta, da un procedimento di mediazione che aveva consentito un preliminare confronto".