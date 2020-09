Pontedera: botte e sputi contro agenti e sanitari

La Polizia Locale di Pontedera, lunedì 21 settembre, è dovuta intervenire in un condominio di via Vittorio Veneto a supporto di operatori sanitari impegnati in un accertamento medico. Il destinatario della verifica era un cittadino di nazionalità nigeriana, già noto al Comando: 10 giorni prima era stato arrestato dai Carabinieri per aver picchiato la propria compagna ed aggredito le pattuglie di militari e vigili giunte sul posto chiamate dai passanti.

Il soggetto, durante la concitata operazione, rifiutava a tutti i costi l'intervento dei sanitari, lanciando nei confronti degli stessi e degli agenti delle pietre. Al momento del fermo ha sputato in faccia agli stessi, finendo per colpirne uno ad un braccio con una bottiglia, provocando all'operatore lesioni con una prognosi di 10 giorni. Alla fine l'uomo è stato bloccato e messo in sicurezza per se e per i presenti. Insieme ad una pattuglia dei Carabinieri è stato trasportato presso la Psichiatria dell'Ospedale di Pisa.