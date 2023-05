Bottiglia scagliata contro bus in viaggio, ferito un passeggero

Una bottigliata di birra contro il vetro del bus in viaggio, con i frammenti del finestrino che finiscono per ferire un passeggero. E' successo ieri pomeriggio, domenica 21 maggio, a Calcinaia. Lo denuncia la stessa società gestrice del servizio di trasporto, che si è già rivolta alle autorità competenti per attivare le indagini del caso.

La ricostruzione di Autolinee Toscane: "Il giorno 21 maggio 2023 il bus con partenza da Pontedera sulla Linea 190, giunto in prossimità del civico 282 della Tosco-Romagnola in località Calcinaia, alle ore 18.35 circa, dopo aver effettuato la fermata riprendeva la corsa. Dopo qualche metro l'autista ha udito un forte colpo che lo ha costretto a fermarsi per capire cosa fosse successo, accorgendosi così che era stata scagliata una bottiglia di birra contro il vetro laterale del bus, il quale nell'impatto si è frantumato ed i suoi vetri hanno colpito nel viso un utente provocandogli dei piccoli tagli cutanei dai quali ha perso copiosamente sangue".

"L'autista - prosegue Autolinee - dopo aver messo in sicurezza l'autobus ed essersi assicurato che gli altri passeggeri stessero bene, ha chiamato immediatamente le Forze dell'Ordine e l'ambulanza per soccorrere il passeggero ferito. L'autore di tale gesto è scappato dirigendosi verso il parcheggio della Pam lì vicino, facendo perdere le proprie tracce". Autolinee Toscane rende noto che fornirà qualsiasi supporto per ricostruire l'accaduto e individuare l'aggressore, comprese le immagini riprese dalle telecamere poste a bordo del proprio mezzo.