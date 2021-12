Incidente sul lavoro questa mattina, sabato 18 dicembre, intorno alle 9 in una pastificio in via Guerrazzi a Pontedera, dove ad un lavoratore è rimasto incastrato il braccio in un macchinario. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 che ha condotto il paziente in codice rosso all'ospedale 'Lotti'. Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.