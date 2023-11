Auto parcheggiata di notte sul ciglio della strada in campagna: scoperto bracconiere

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno segnalato all’autorità giudiziaria una persona per attività di bracconaggio.



I militari infatti, insospettiti dal ritrovamento di un’auto parcheggiata sul ciglio della strada, in piena notte ed in aperta campagna, hanno proceduto al controllo del veicolo dopo aver reperito il conducente, rinvenendo all’interno un fucile, una lepre morta ed una particolare tipologia di torcia, probabilmente utilizzata per stordire gli animali.Al termine delle operazioni di rito, oltre al sequestro dell’arma, è scattata la denuncia per i reati di divieto dell’esercizio venatorio nelle zone protette e di utilizzo di mezzi non idonei nell’attività venatoria.