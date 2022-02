Un brevetto della Scuola Normale selezionato per l’Expo di Dubai

Il brevetto di ambito biomedico PISA, di titolarità della Scuola Normale Superiore, è stato selezionato per la finale del concorso 'Intellectual Property Award 2021' (IPA 2021) che si svolgerà all’Expo di Dubai. Parteciperà lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo alla vetrina mondiale che dallo scorso 1 ottobre fino al 31 marzo vede 200 paesi di tutto il mondo presentare il meglio delle proprie idee, dei propri progetti e modelli innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali.

PISA, acronimo di Post-translational Intracellular Silencing Antibodies, è risultato tra i 5 migliori brevetti nel settore Life-Science/Health Care, uno dei 7 macro ambiti disciplinari previsti da 'IPA 2021', competizione indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per consentire alle istituzioni accademiche e di ricerca italiane di promuovere le migliori intuizioni di innovazione tecnologica. In tutto sono stati 216 i brevetti che hanno concorso alla manifestazione, 79 quelli per l’area Life Science/Health Care.



Ad esporre la tecnologia PISA all’interno del Padiglione Italia, realizzata a partire dall’invenzione di Antonino Cattaneo e Michele Chirichella del Laboratorio di Biologia della Scuola Normale, ci sarà Gabriele Ugolini, R&D Business Development Director di P.I.S.A. Biotech, il progetto di impresa già vincitore dell’ultima edizione di StartCup Toscana e tra i finalisti del Premio Nazionale Innovazione 2021. PISA è una nuova piattaforma tecnologica che potrà consentire di selezionare anticorpi specifici per target terapeutici finora irraggiungibili: quelle proteine PTM patologiche, che possono essere responsabili di importanti patologie, tra cui malattie neuro-degenerative come l’Alzheimer, oppure oncologiche.

In tutto sono 35 i brevetti finalisti per le 7 aree disciplinari di 'IPA 2021'. Una giuria selezionerà il vincitore per ciascuna area.

L’evento si può seguire in diretta su Facebook e Youtube.