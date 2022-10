La scienza in piazza: ecco la Bright Night a Pisa

Un pomeriggio e una sera nell'affascinante mondo della scienza tra robot, esperienze immersive, cibo sostenibile, 'provette', anatomia e tanto altro ancora. È una continua scoperta la Bright Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori che ieri, venerdì 30 settembre, ha visto tantissimi stand nelle principali piazze del centro storico di Pisa. Protagonista l'intero sistema universitario e della ricerca e un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, Cnr, INFN, INGV, EGO-Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Un'occasione per portare la ricerca letteralmente nelle strade per "farne conoscere l'importanza ai cittadini", sottolinea l'assessore alla Ricerca e all'università Alessandra Nardini. E quest'anno particolare attenzione ai bambini "per farli appassionare grazie a una serie di iniziative", aggiunge il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella. Una giornata importante di cui godere appieno, è l'augurio della rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna Sabina Nuti. In una città dove la scienza è "di casa", come ha sottolineato il sindaco di Pisa Michele Conti.



Tantissime le iniziative tra talk, laboratori interattivi, dimostrazioni scientifiche, attività dedicate ai bambini. E spazi aperi anche nelle università, tra cui (per la prima volta) la biblioteca della Scuola Superiore Sant'Anna.