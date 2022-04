Presentata la nuova brochure delle Aree protette Cerbaie-Bientina-Sibolla 2022

E' stata presentata questa mattina, 8 aprile, la brochure delle attività e degli eventi delle Aree Protette Cerbaie-Bientina-Sibolla 2022. Una rassegna giunta ormai alla quinta edizione, promossa dal Comune di Bientina in collaborazione con la Regione Toscana, il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Lucca, i Comuni di Altopascio, Capannori, Castelfranco di Sotto e da quest’anno anche in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

Si tratta di un ricco calendario di eventi, escursioni, visite, incontri con esperti, laboratori artistico sensoriali e molto altro ospitati all'interno delle Aree protette Regionali e Statali, alla scoperta dei luoghi selvaggi e incontaminati del nostro territorio. Le iniziative si svolgeranno fino a novembre.

L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco di Bientina Dario Carmassi e dell’assessore all’ambiente Desirè Niccoli, che hanno annunciato le principali novità di quest’anno: "La brochure rappresenta un progetto costruito in sinergia con la Regione Toscana, su cui abbiamo scommesso come Amministrazione. Molte pagine ricche di eventi e belle immagini che insieme rappresentano uno strumento di informazione e sensibilizzazione ambientale per il territorio di Bientina, il suo Padule ed i boschi delle Cerbaie, fino al Monte Pisano. Ogni giornata compresa all’interno della brochure ci presenta un pezzo dell’ambiente che ci circonda, caratterizzato da importanti Aree Umide, riparo e sosta di numerosi uccelli migratori che in questi anni hanno popolato gli specchi d’acqua del padule di Bientina e i Boschi delle Cerbaie con particolare attenzione alla Riserva Statale di Montefalcone. Il Comune di Bientina ha coinvolto le amministrazioni e le associazioni ambientali del territorio per costruire un varietà di percorsi ambientali di alto livello, unica in tutto il territorio delle Valdera".

Un ringraziamento va alle associazioni e agli enti coinvolti: Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente Valdera, Legambiente Capannori e Piana Lucchese, WWF Alta Toscana, Natura di Mezzo, Associazione Fotografica La Torre.