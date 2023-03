Presentata la brochure e il calendario eventi per le Aree Protette Cerbaie-Bientina-Sibolla 2023

E' stata presentata la nuova brochure delle Aree Protette Cerbaie - Bientina - Sibolla 2023, promossa da Comune di Bientina e Regione Toscana, in collaborazione con il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Lucca ed i Comuni di Altopascio, Capannori, Castelfranco di Sotto.

Giunta alla sesta edizione, la brochure (progettata graficamente da Mondorama) contiene un calendario ricco di eventi, escursioni, visite, incontri e laboratori nelle suggestive ed uniche Aree protette Regionali e Statali del territorio, alla scoperta dei luoghi selvaggi e incontaminati dove la natura fa da padrona.

"Una rassegna che continua a crescere e rinnovarsi - dichiara Desiré Niccoli, assessore all’ambiente del Comune di Bientina - nel 2023 la rete associativa partecipante al progetto è raddoppiata, per un programma di oltre 110 eventi. Numeri importanti, in risposta anche alla crescente partecipazione degli ultimi anni. Numeri che stimolano a proseguire la sinergia tra associazioni, territorio e istituzioni per una maggiore valorizzazione delle nostre Aree Protette".

Tra le associazioni e le realtà coinvolte - tutte coordinate dal Cea Centro Educazione Ambientale di Bientina - ci sono il Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Lucca, Legambiente Valdera, Natura di Mezzo, Wwf Alta Toscana, Legambiente Capannori e Piana Lucchese, l’Ecoistituto delle Cerbaie, il Consorzio Forestale Cerbaie, L’Associazione Francigena Padule Romea, il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord.

Si aggiungono per la prima volta le passeggiate a cavallo a cura di Ranch Tirondietro e Centro Ippico Sottomonte, l’Associazione dei Camminanti con la Festa dei Camminanti organizzata a fine marzo ed infine l’iniziativa SostenibiliAMO, promossa dall’associazione LiveBetter e che coinvolge persone impegnate in un percorso di riscatto e reinserimento sociale in iniziative di sostenibilità ambientale e riqualificazione urbana. Oltre alla versione cartacea, la brochure sarà scaricabile sul sito del Comune di Bientina.