Brucia rifiuti speciali sulla golena dell'Arno a La Cella: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizio di pattugliamento per la prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato un uomo accusato di combustione illecita di rifiuti, anche speciali.

Nello specifico, nei giorni trascorsi, i militari della Sezione Radiomobile, mentre transitavano nel quartiere La Cella a Pisa, zona via Fiorentina, hanno notato una colonna di fumo provenire dalla golena dell'Arno. Dopo essersi avvicinati per controllare meglio, gli operatori hanno sopreso un uomo, un residente italiano del posto di mezza età, intento a bruciare un cumulo di rifiuti tra cui alcuni classificati come speciali. Alla perquisizione è risultato in possesso di alcuni oggetti usati per appiccare il fuoco.