Pontedera, "Strada come 'bombardata'": il Comune intervenga su via di Gello

"Il manto stradale di via di Lavaiano, nella frazione di Gello, versa in condizioni disastrose. La strada in questione presenta lacerazioni, buche e sgretolamenti che la rendono pericolosa. Il rischio d’incidenti su questa via è davvero alto". E' l'allarme lanciato da Matteo Bagnoli e Emanuele Parravicini di Fratelli d'Italia Pontedera.

"Sembra che la strada in questione sia stata oggetto di un bombardamento, tanto è disastrata. Percorrerla ogni giorno è una vera impresa per tutti i cittadini di Gello che, oltre a rischiare la propria incolumità alla guida, rischiano di danneggiare le gomme e le sospensioni delle proprie vetture - proseguono i due esponenti di Fdi - attraverso la Consulta della frazione di Gello abbiamo chiesto più volte all'assessore competente di intervenire però, ad oggi, i risultati stanno a zero. Molti cittadini si sono rivolti di nuovo a Fratelli d'Italia per cercare di risolvere il problema. Quindi, ancora una volta, su richiesta dei cittadini della frazione, sollecitiamo il Comune e l’assessore competente ad intervenire in maniera definitiva su via di Lavaiano e non con toppe che non risolvono la situazione. E per questo è stata fatta e protocollata un’interrogazione in merito".