Ponsacco: a dieci anni schiaffeggiano e minacciano con una spranga due coetanei

Erano stati schiaffeggiati e minacciati con una spranga di ferro da due coetanei che non conoscevano. Immediata era scattata la denuncia ai Carabinieri di Ponsacco da parte dei genitori delle due vittime del gesto, due bambini 11enni. I due non riportavano alcuna lesione e la vicenda, che risale allo scorso 19 settembre, secondo quanto ricostruito, era da ricondurre ad un atto di bullismo.



Immediate dunque le indagini dei Carabinieri al fine di identificare gli autori dell’aggressione e verificare le ragioni di un simile comportamento messo in atto da minorenni poco più che bambini. Dalla visione di alcuni video ripresi dalle telecamere del sistema di sorveglianza urbana sono stati infatti identificati i due baby-bulli: due ragazzini residenti a Ponsacco, entrambi di appena 10 anni.



Essendo gli autori del fatto minorenni, l’intera vicenda e l’esito degli accertamenti svolti sono stati riferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze che valuterà il da farsi.