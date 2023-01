'Bullizeronline': incontri contro il bullismo a Castelfranco di Sotto

Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, la scuola ha predisposto un programma di incontri informativi e di condivisione aperti a tutti, famiglie, docenti e comunità, parte del più ampio progetto #Bullizeronline.

Le date sono due: venerdì 20 gennaio e venerdì 27 gennaio, in orario 17.30 - 19.30 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo grado in Piazza Mazzini, 11 a Castelfranco di Sotto. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Soroptomist International, sezione Valdarno Inferiore. Gli appuntamenti, che per l’occasione si chiameranno 'APP-Prendere insieme' consistono in due incontri pomeridiani aperti di informazione, formazione, sensibilizzazione e condivisione con gli esercenti la responsabilità genitoriale di ogni ordine di scuola, le/gli insegnanti e le/gli specialiste/i di settore.

"Il progetto che porta avanti il nostro Istituto comprende incontri fin dalle classi elementari, con spiegazioni della Polizia di Stato, specialisti, attività e laboratori che stimolano riflessioni e creano in ragazzi e ragazze una consapevolezza sui rischi che comporta il bullismo", ha commentato il dirigente scolastico Sandro Sodini. "Un impegno quotidiano e costante per prevenire e contrastare questo grave problema che non va mai sottovalutato".

"Apprezziamo molto l’idea di coinvolgere le famiglie e tutta la comunità in incontri informativi e condivisivi - hanno aggiunto il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e l’assessore alla Scuola Ilaria Duranti - l’educazione al rispetto, la consapevolezza dei pericoli che si possono insinuare in una chat, su un canale social, in una condivisione di immagini e di commenti senza controllo. E' importante che la conoscenza sul tema bullismo e cyberbullismo coinvolga tutti, perché solo riconoscendo il problema lo si può combattere".

Il programma

Durante il primo incontro interverranno la Dott.ssa Myrna Caira e la Dott.ssa Cecilia Simi (specialiste di psicologia infantile della Fondazione Stella Maris) dell’Associazione Soroptomist International sezione Valdarno Inferiore. Sarà fatta un’introduzione ai concetti base della tematica, come riconoscere il bullismo da altri disturbi comportamentali (da DSM-5), alle manifestazioni più evidenti a scuola e in famiglia. Si parlerà poi delle strategie di prevenzione e della presentazione di alcuni casi clinici.

Nel secondo incontro invece sarà approfondito il tema del cyberbullismo e l’aspetto relazionale attraverso un laboratorio esperienziale attivo che coinvolgerà in prima persona i partecipanti. In questa giornata sarà presente davanti la scuola un mezzo di soccorso della Pubblica Assistenza che è stato attrezzato come sportello mobile antibullismo per sollecitare anche la condivisione e sensibilizzazione al problema sia nei ragazzi che negli adulti. L’iniziativa fa parte del progetto Liber@mente Connessi portata avanti insieme all’associazione Lilith di Empoli.

Nell’occasione degli incontri pomeridiani organizzati a scuola sarà presentata la App Convy School per la scuola e gli studenti che previene e contrasta bullismo e cyberbullismo ai sensi della L.71 del 2017. Uno strumento che serve per monitorare meglio i casi o presunti casi di violenza fisica o psicologica nei giovani.