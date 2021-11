Cascina, nuovo round per i 'Buoni Spesa': domande entro il 5 dicembre

ll Comune di Cascina lancia il terzo avviso pubblico per i 'Buoni spesa', con possibilità di presentare le domande fino al 5 dicembre. Per questa nuova erogazione sono stati stanziati circa 120.000 euro, di cui 90.000 erogati dalla Fondazione Pisa, che vanno a sommarsi ai 240.000 circa già assegnati in tre tranche nel corso del 2021. Si preannunciano importanti novità, come spiega l’assessore al Sociale Giulia Guainai. “La principale sta sostanzialmente nel requisito di accesso - sottolinea l'assessore - che per questa volta contempla esclusivamente l’ISEE, ponendo un limite massimo di € 18.000. Sarà accettato anche l’ISEE corrente, permettendo anche a coloro che, negli ultimi due anni, hanno subito le ripercussioni della pandemia, di presentare domanda per il Buono Spesa. Come per la volta precedente, si genererà un portafoglio virtuale, per cui è necessario inserire correttamente il codice fiscale e il numero di telefono”.

L’altra novità riguarda invece la possibilità di utilizzo dello SPID. “In linea con l’obbligo di utilizzo dello Spid per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, abbiamo inserito anche questa modalità di accesso alla piattaforma online. Dovremo arrivare gradualmente a utilizzare questo sistema e per preparare la cittadinanza abbiamo deciso di permettere la presentazione delle domande senza Spid: quest’ultimo potrà esser utilizzato per consultare lo stato di avanzamento della pratica. Invitiamo fin da ora la cittadinanza ad ottenere le credenziali per futuri servizi e prestazioni”. Tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda da parte dei cittadini sono reperibili sul sito del Comune di Cascina da cui è accedere alla piattaforma dedicata.

Parallelamente l’amministrazione comunale ha aperto la possibilità per gli esercizi commerciali di aderire, sempre entro il 5 dicembre 2021, al circuito dei ‘Buoni Spesa’, trovando tutte le informazioni sul sito dell’ente https://voucher. sicare.it/sicare/ esercizicommerciali_login.php o telefonando ai numeri 050.719.199, 050.719.274, 050.719.312.