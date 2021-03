San Giuliano Terme, chiuse le domande per i buoni spesa di marzo

E' terminata alle 23.59 di venerdì 26 marzo la possibilità di effettuare la domanda per i buoni spesa ricavati dalle risorse che il governo ha stanziato per il contributo alimentare d'emergenza. Questa seconda finestra era stata aperta esclusivamente per i nuclei familiari che non avevano fatto domanda a gennaio.

Il portale dedicato sul sito del Comune di San Giuliano Terme è ora inattivo e gli uffici sono al lavoro sulle nuove domande pervenute. Il Comune invita quindi ad attendere la conclusione di questo procedimento, a cui seguirà una seconda comunicazione: una volta arrivata, sarà possibile verificare sul portale l'accettazione della domanda e il contributo assegnato al codice fiscale con cui si è effettuata la richiesta. Verrà inoltre pubblicata nuovamente la lista degli esercenti da cui si potranno spendere i buoni.

"Una volta conclusa l'analisi e l'accettazione da parte degli uffici delle nuove domande pervenute - commenta l'assessore alla casa Francesco Corucci - provvederemo alla valutazione delle risorse rimaste per il contributo alimentare e a un'eventuale nuova distribuzione attraverso il database che abbiamo a disposizione. Questo sistema telematico ci ha permesso di mappare in maniera più efficace i bisogni delle persone, intervenendo più efficacemente e rapidamente. Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro e l'Osservatorio sulle povertà e della solidarietà per il supporto alla compilazione delle domande e per l'ascolto prestato".