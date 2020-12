Sociale: buoni spesa a Vecchiano per 69mila euro

Al via le domande per i buoni spesa alimentari messi a punto dal Comune di Vecchiano, grazie ai circa 69mila euro arrivati coi fondi statali: c'è tempo fino al 25 gennaio per presentare domanda per ottenere i ticket.

I buoni spesa sono destinati ai cittadini di Vecchiano in condizioni di indigenza, disagio economico e sociale: la Giunta Comunale ha esteso la possibile platea dei beneficiari, inserendo tra i requisiti il possesso di un ISEE fino a 14mila euro. "Anche in questo caso, abbiamo scelto, tra i criteri di assegnazione, di accogliere in via prioritaria le domande di tutti quei cittadini che si trovano in condizioni di indigenza economica, con riguardo anche a coloro che hanno perso il lavoro proprio a causa della crisi sanitaria, e puntando a dare una mano a quei nuclei familiari dove sono presenti soggetti disabili", spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

La domanda al Comune può essere inviata fino al 25 gennaio 2021, tramite apposito modello di autodichiarazione disponibile sul sito del Comune nella sezione Primo Piano: qui sono disponibili anche tutte le informazioni per presentare domanda. "Essendo il secondo bando che emettiamo per i buoni spesa, a così stretto giro, abbiamo deciso a questa tornata di elevare fino a 14mila il requisito dell'Isee - aggiunge l’Assessore alla Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo - anche per quanto riguarda, dunque, questa nuova mandata di Buoni Spesa, la Commissione Disagio del nostro Ente esaminerà le domande pervenute e contatterà i beneficiari per erogare i buoni spesa, che potranno essere utilizzati, ancora una volta, nei negozi e attività vecchianesi di generi di prima necessità".

Per avere supporto, informazioni o per ricevere i moduli cartacei necessari per presentare domanda, è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 050/859658, 3351326181.