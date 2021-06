Buscemi sul trasporto pubblico locale toscano: "Subito il passaggio di consegne"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La sentenza del Consiglio di Stato non lascia dubbi: il nuovo gestore del Trasporto pubblico locale toscano è Autolinee Toscane. La lunga querelle giudiziaria fatta di ricorsi e contro ricorsi, costati denaro pubblico in parcelle e spese legali, sarebbe finalmente conclusa. Anche se il condizionale è d’obbligo in una vicenda dove a pagare è stato soprattutto l’utente costretto a subire l’indeterminatezza dei lunghi tempi della lite giudiziaria. Ora senza ulteriori indugi il vincitore, Autolinee Toscane, sia messo subito in condizioni di organizzare il servizio in tempo utile per la ripartenza dell’anno scolastico, siano fatti tutti i passaggi di consegna e tutti gli altri adempimenti per mettere il legittimo vincitore nella piena titolarità delle sue funzioni. Ogni ulteriore opposizione od ostacolo apparirebbero un inutile espediente dilatorio e su questo il gruppo consiliare di Forza Italia continuerà a vigilare.

Riccardo Buscemi

Capogruppo FORZAITALIA Pisa