Folla a Buti per 'L'Aquila d'Oro' al calciatore dell'Inter Kristjan Asllani

Festa per il paese, che ha riabbracciato un concittadino che si è affermato. Si è tenuta venerdì 12 luglio, in centro a Buti, una serata dedicata alla consegna del premio 'L'Aquila d'Oro', che celebra chi si è distinto nel mondo del lavoro, della cultura, dello sport, dell'associazionismo. A ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco Arianna Buti, in una piazza gremita, è stato il calciatore dell'Inter e della nazionale albanese Kristjan Asllani.

Sul palco, insieme al primo cittadino, l'ex giocatore butese Francesco Pratali (carriera in serie A principalmente fra Empoli e Torino), e i conduttori della serata Brunello Barzacchini e Enrico Pelosini. Insieme è stata ripercorsa la carriera di Asllani, anche lui 'diventato grande' nell'Empoli fino alla definitiva affermazione con il passaggio alla corte di Simone Inzaghi.

"Da Kristian - ha commentato su Facebook il sindaco - un messaggio fortissimo a tutti ragazzi presenti di umiltà, impegno e perseveranza verso ogni cosa che faranno nella vita, verso la scuola lo sport e l'amore per la famiglia. Grazie Kristjan Asllani per il tuo attaccamento alla nostra comunità e per l'essere diventato quel campione umile ed educato che sei e sei sempre stato, la maglia con dedica che mi hai regalato sarà in Comune a disposizione di tutti i butesi".