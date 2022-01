Lavori a Buti: chiusa al transito la Sp 56 del Monte Serra

Il Comune di Buti comunica la chiusura al transito, eccetto i mezzi di soccorso, della S.P. 56 del Monte Serra sul versante di competenza, nel tratto compreso tra il Km 4 ed il Km 4+400, per il pericolo di caduta massi, dalle ore 18 del 12 gennaio fino al termine dei lavori. Il Club Alpino Italiano sezione di Pontedera durante un sopralluogo alla ferrata denominata di Sant'Antone, ha rilevato la presenza di un masso di grosse dimensioni in precario equlibrio sul versante del monte Serra in prossimità del Km 4+200.

Per quanto sopra esposto, la Provincia di Pisa, quale ente proprietario della strada, ha provveduto alla chiusura del tratto sopra indicato fino al ripristino dello stato dei luoghi. Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto dell'ordinanza di chiusura.