Riparbella, a caccia senza porto d'armi: denunciato

Andava a caccia senza porto d’armi. E’ iniziata da un controllo caccia da parte dei Carabinieri forestali di Riparbella, l’attività di polizia giudiziaria, condotta unitamente alla Stazione territoriale, che ha portato alla denuncia di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione abusiva di armi.

I Carabinieri forestali si trovavano in un area boscata ricadente all’interno del Comune di Riparbella, quando hanno fermato per un controllo un individuo intento a praticare l’attività venatoria. L’uomo è risultato sprovvisto di documenti e della licenza di porto di fucile per uso caccia.





I militari hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del soggetto, che ha consentito di trovare e sequestrare un totale di 130 cartucce da caccia illegittimamente detenute e 58 tagliole, spesso utilizzate per la cattura indiscriminata di volatili, di cui alcune già innescate e pronte all’uso. Nel corso delle operazioni è stato inoltre identificato e deferito alla Procura della Repubblica un altro uomo, resosi responsabile di aver aiutato la persona sprovvista di porto d’armi ad eludere i controlli.Entrambe le persone denunciate ora dovranno rispondere di pesanti accuse, che vanno dalla