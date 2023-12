Palaia, uccide Oreste pensando che sia un lupo: cacciatore denunciato

Un colpo solo, preciso, dritto al cuore. E' terminata così la vita di Oreste, esemplare di lupo cecoslovacco di proprietà di Silvia Bigliotto e dei figli: il cane è stato freddato nell'oliveta vicino casa, nelle campagne di Palaia, che era solito percorrere libero dal guinzaglio. Nella mattinata di sabato 16 dicembre un cacciatore che si trovava nello stesso campo ha esploso una fucilata in direzione di Oreste, scambiato per un esemplare di lupo.

Sul caso è intervenuta la LNDC Animal Protection con la sua presidente Piera Rosati: "Ancora un cane ucciso, ancora una volta da un cacciatore. E' successo nella provincia di Pisa, a Palaia, dove Oreste, uno splendido e buonissimo cane lupo cecoslovacco, viveva ed era solito passeggiare libero in un’oliveta nei dintorni della sua casa. Purtroppo, sul suo cammino si è trovato davanti un cacciatore che non ha esitato a sparargli dritto al cuore, uccidendolo sul colpo. La sua famiglia, distrutta dal dolore, ha sporto denuncia contro l’uomo e LNDC Animal Protection si unisce e si mette al fianco dei familiari di Oreste per combattere una battaglia di giustizia e legalità".

"Il cacciatore - prosegue Rosati - per tentare di giustificarsi di quello che aveva fatto, avrebbe tra l’altro affermato di aver sparato perché Oreste si stava avvicinando ai suoi cani e lui l’avrebbe scambiato per un vero lupo, e per questo avrebbe fatto fuoco".

"Il paradosso è che le persone dedite all’attività venatoria si definiscono amanti della natura ma, oltre a non riconoscere un cane da un lupo, fanno anche finta di non conoscere le leggi che regolano la loro deprecabile attività. Il lupo infatti è un animale particolarmente protetto da leggi nazionali e internazionali, quindi la sua giustificazione rende, se possibile, ancora più grave il suo comportamento. Tanto più che Oreste forse si stava anche avvicinando, ma non ha messo in atto nessun comportamento aggressivo o predatorio, tanto che i cani del cacciatore non hanno presentato alcun tipo di morso o altro".

"La caccia e i cacciatori sono un pericolo pubblico per gli animali selvatici, per i nostri animali familiari e per tutti noi. Non è più possibile né tollerabile che queste persone siano libere di girare armate per le nostre campagne e per i nostri boschi, sparando a qualsiasi cosa si muova. Purtroppo l’attuale Governo continua a fare regali a questa lobby, ma la nostra battaglia non si fermerà e il caso di Oreste sarà l’ennesimo episodio a dimostrazione di quanto siano nocivi e pericolosi i cacciatori" chiude Piera Rosati.

Sull'operato del Governo nei confronti degli animali selvatici la LNDC Animal Protection ha lanciato un appello al presidente Mattarella tramite una petizione per chiedere che venga rispettato l’articolo 9 della Costituzione, in cui è prevista la tutela dell’ambiente e della biodiversità.