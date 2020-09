Cadavere di un anziano trovato in un fosso in zona La Fontina

Alcuni passanti hanno dato l'allarme ai Carabinieri, nel primo pomeriggio di oggi 16 settembre, per il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, avvenuto in un fosso lungo la Strada Statale Abetone Brennero a Pisa, in zona La Fontina. La persona è risultata essere un anziano di 94 anni. Secondo quanto si apprende appare probabile che si sia trattato di un suicidio.

