Trovato il cadavere di un uomo nell'Arno a San Piero a Grado

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, primo febbraio, nel fiume Arno a San Piero a Grado. La zona è quella dei cantieri navali superata la frazione, verso Marina di Pisa. Le operazioni di recupero, alle ore 13, risultano ancora in corso. L'identità è da accertare tramite il riconoscimento ufficiale, tuttavia il pensiero va alla persona scomparsa da oltre una settimana, il 48enne Matteo Della Longa.

Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco sono impegnate nelle ricerche da quando è stato attivato il protocollo dedicato dalla Prefettura. A dare la terribile notizia è anche l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse ed a cui la famiglia si era rivolta per avere aiuto. "Stamani - scrive su Facebook l'associazione - ci sono state nuove ricerche per Matteo Della Longa. Purtroppo Matteo è stato ritrovato senza vita. Penelope Toscana è vicina alla famiglia, al fratello Giovanni e alla ex moglie Silvia".