Scomparsa a Santa Croce: trovata morta nell'Arno

Esito tragico per le ricerche di una donna scomparsa a Santa Croce sull'Arno. Il corpo senza vita della 61enne è stato trovato oggi, 26 aprile, impigliato nella vegetazione del fiume Arno. Era partita ieri la procedura di ricerca coordinata dalla Prefettura, con l'attivazione sul territorio delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.



Decisivo per il ritrovamento il fiuto dei cani molecolari del nucleo cinofilo dei Carabinieri di Firenze, che hanno seguito la pista fino al ponte fra il comune e Ponte a Egola. Non lontano i vigili del fuoco, in acqua, hanno rintracciato il cadavere.



L'allarme per la scomparsa della donna, residente a Santa Croce e originaria di Fucecchio, era scattato nella mattinata di martedì, quando il marito al risveglio non l'ha più trovata. L'ipotesi al momento più accreditata è quella del gesto volontario.