Uomo trovato morto sull'argine dell'Arno: ipotesi omicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, domenica 27 settembre, lungo l'argine dell'Arno in via Tavi a Castelfranco di Sotto. Secondo i primi accertamenti, emersi dalle indagini condotte dai Carabinieri, si tratterebbe di omicidio, visto che il corpo presenta ferite di arma da taglio. L'uomo, dell'apparente età di 40 anni, era vestito con una tuta sportiva e non aveva con se' documenti ne' telefono cellulare. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo e a dare l'allarme. Non ci sarebbero al momento testimoni della presunta aggressione. I Carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità della vittima.

Sul cadavere sarà effettuata l'autopsia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.