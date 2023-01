Dramma a Capodanno: trovato morto in strada a 35 anni

Dramma a Capodanno in centro a Pisa. Il corpo di un uomo di 35 anni, di nazionalità ucraina, è stato trovato in strada in via del Borghetto la mattina del 1 gennaio. L'uomo si trovava in città insieme alla fidanzata per trascorrere l'ultimo dell'anno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri sarebbe caduto dalla finestra di un appartamento che si affaccia sulla via.

Da chiarire la dinamica e le cause della tragedia. Indagini in corso.