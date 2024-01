Complesse operazioni di soccorso hanno portato in salvo ieri, 21 gennaio, un biker che insieme ad alcuni amici stava facendo un'escursione con gli amici nei boschi di Calci, sui Monti Pisani. Il ciclista, durante il passaggio lungo un sentiero, è caduto, riportando un infortunio che gli impediva di muoversi. Alla scena hanno assistito i suoi compagni, che subito hanno dato l'allarme, fornendo anche le informazioni utili per essere geolocalizzati.

A quel punto sono partite le operazioni che hanno coinvolto Vigili del Fuoco e 118. Dalla centrale dei pompieri di Pisa, in prima battuta, è intervenuto il personale Tas, Topografia Applicata al Soccorso, per individuare l'esatto luogo in cui si trovava il ferito. Poi è stato necessario l'arrivo del nucleo Saf, speleo alpinistico fluviale, per il recupero del biker. L'uomo è stato raggiunto sia dal personale dei Vigili del Fuoco che dai sanitari del Pegaso, attivato anch'esso per l'occasione, data la sospetta lesione alla schiena. Dato il quadro sanitario lo sportivo è stato immobilizzato e trasportato dai Vigili del Fuoco attraverso uno scosceso passaggio in area boscata fino alla strada per il successivo trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello.