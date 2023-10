Incidente nella mattinata di oggi, 6 ottobre, a Pontedera, in località La Borra. Poco dopo le ore 11 una persona è caduta in un canale di deflusso delle acque del fiume Era, in golena. Era a bordo della sua e-bike quando, per cause da definire, è precipitato da un'altezza di 3 metri. Nonostante le ferite, il malcapitato è riuscito a chiamare i soccorsi con il proprio cellulare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, che lo hanno immobilizzato, spinalizzato e recuperato con apposite tecniche di derivazione speleo alpinistiche e fluviali. Infine è stato affidato ai medici del 118.