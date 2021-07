Soccorso d'urgenza stamani, 9 luglio, in via del Poggione a Lajatico. Intorno alle ore 11.15 è arrivata la chiamata al 118 per la caduta da cavallo di una ragazza di 20 anni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha portato in codice giallo la giovane all'ospedale Cisanello di Pisa.