Cade da cavallo e sbatte la testa, interviene l'elisoccorso: è grave

Un uomo di circa 70 anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello, dopo una caduta da cavallo che, fanno sapere dal 118, gli ha procurato un trauma cranico con una conseguente perdita di sangue dall'orecchio. L'uomo, in stato di agitazione, è stato sedato e trasferito all'ospedale con l'elisoccorso Pegaso. La caduta è avvenuta intorno alle 8 di stamani, 12 settembre, in via Volterrana a Selvatelle, nel comune di Terricciola.

Un'altra caduta da cavallo si è inoltre verificata, sempre stamani, intorno alle 9.20 all"ippodromo di San Rossore. In questo caso a cadere è stato un 48enne che ha subito un trauma lieve.