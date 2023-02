Cade una gru al cantiere di via Pellizzi: feriti due operai

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, al cantiere del 'Giardino Verticale' di via Pellizzi, a Pisa. L'esatta dinamica deve ancora essere accertata, tuttavia, secondo una prima ricostruzione, l'incidente riguarda la caduta di una gru, alta 7 metri, montata su un mezzo a bordo strada. A rimanere coinvolti nell'episodio, avvenuto intorno alle 15.20, sono stati due operai, due 57enni residenti a Cascina, che stando ai primi riscontri erano al lavoro sopra il braccio meccanico. Hanno riportato vari traumi. Sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo dalla Pubblica Assistenza di Pisa con medico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per i necessari accertamenti.